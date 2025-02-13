Рецидивист из Ленобласти подозревается в двух вооруженных налетах на магазины в Петербурге

Преступления были совершены в 2018 году Задержан разбойник-рецидивист из Ленобласти, которого подозревают в двух вооруженных налетах на магазины в Петербурге в 2018 году, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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