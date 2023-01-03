Haaretz: в Израиле признались, что “ничего не могут сделать” с культом Бандеры на Украине

Израиль возмущен чествованием лидера украинских националистов Степана Бандеры, но дипломаты признают, что ничего не могут поделать с украинским культом, сообщает Haaretz.
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