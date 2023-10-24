В случае ядерного удара: где в России можно выжить?

Какие же наши места уцелеют, если, вдруг, не приведи миллион раз Господь, случится атомная война?На самом дело, понятное дело, уничтожены окажутся наиболее крупные промышленные центры страны - Москва, Санкт-Петербург и так далее.
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