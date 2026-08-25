Как стать русалкой на два часа: необычный отдых под Алматы

В окрестностях Алматы проводят необычные «русальники» — участникам выдают хвост, проводят инструктаж, после чего можно отправиться в воду и на пару часов почувствовать себя настоящей русалкой или тритоном.
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