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Воробьев: фитнес-центр «Крылья» для бойцов СВО и людей с ОВЗ открыли в Балашихе

Воробьев: фитнес-центр «Крылья» для бойцов СВО и людей с ОВЗ открыли в Балашихе

В Балашихе начал работу адаптивный фитнес-клуб «Крылья», предназначенный для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья.

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