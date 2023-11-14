Записка на иврите XV века поведала о неизвестных ученым землетрясениях

Записку нашли в библиотеке Ватикана. Исследуя исторические записи Ватикана, геолог сделал неожиданное открытие: заметку в еврейском молитвеннике, описывающую серию ранее неизвестных землетрясений в Италии XV века.
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