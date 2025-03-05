Власти Китая отчитались о сокращении расходов на логистику в 2024 году

Стоимость логистики в Китае в 2024 году снизилась примерно на 400 млрд юаней ($55 млрд) благодаря мерам, принятым правительством КНР в транспортном секторе, заявил министр транспорта Лю Вэй на заседании «Двух сессий» в Пекине, сообщает 5 марта издание Yicai.