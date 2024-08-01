Японский депутат раскритиковал Токио за заявления о России

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки после поездки в Москву призвал власти и посольство Японии в России «предоставлять верную информацию о ситуации на месте», а не повторять про опасность визитов в РФ.
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