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В Комсомольске-на-Амуре полицейские вручили паспорта граждан Российской Федерации двум пенсионеркам, прибывшим из ЛНР и ДНР

В Комсомольске-на-Амуре полицейские вручили паспорта граждан Российской Федерации двум пенсионеркам, прибывшим из ЛНР и ДНР

В УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре прошло торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации бывшим жителям Донецкой и Луганской народных республик.

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