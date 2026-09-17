Минобороны России отчиталось об ударах по объектам в Одесской области

Минобороны России сообщило о нанесении ночных ударов по Украине. В Одесской области поражена электроподстанция «Арциз», важная для порта Измаил.
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