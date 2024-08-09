Что можно и что нельзя делать в День Смоленской иконы Божией Матери 10 августа 2024 года AdministratorПравославная церковь по традиции отмечает 10 августа праздник Смоленской иконы Божией Матери, которая является одной из наиболее почитаемых икон Богородицы.