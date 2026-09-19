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Дмитриев: в Британию верят только мигранты

Дмитриев: в Британию верят только мигранты

Только мигранты верят в Великобританию, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 19 сентября на своей странице в соцсети X.

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