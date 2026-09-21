Памфилова назвала дату окончательного подведения итогов выборов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Окончательное подведение итогов выборов запланировано на 25 сентября. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе оглашения предварительных результатов выборов.
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