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SPLETNIK

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Даша Жукова посетила вечеринку в Париже

Даша Жукова посетила вечеринку в Париже

Даша Жукова, которая ранее была среди гостей на показе Dior в рамках Недели высокой моды, посетила вечеринку в честь выхода книги Fast + Louche своего друга Дерека Бласберга.

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