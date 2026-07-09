Даша Жукова посетила вечеринку в Париже

Даша Жукова, которая ранее была среди гостей на показе Dior в рамках Недели высокой моды, посетила вечеринку в честь выхода книги Fast + Louche своего друга Дерека Бласберга.
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