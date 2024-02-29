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Президент Грузии: никто не сможет повлиять на решение о помиловании Саакашвили

Президент Грузии: никто не сможет повлиять на решение о помиловании Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, поэтому никто не сможет повлиять на него.

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