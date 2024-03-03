Охлобыстин: Донбасс – не «прачечная» для участников вечеринки Ивлеевой

Донбасс не надо воспринимать как «прачечную» для участников скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор», это не место, куда нужно отправлять провинившихся, приводит РИА Новости слова актера и общественника Ивана Охлобыстина, сказанные на встрече с молодежью в рамках Всемирного фестиваля в Сириусе.