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Охлобыстин: Донбасс – не «прачечная» для участников вечеринки Ивлеевой

Охлобыстин: Донбасс – не «прачечная» для участников вечеринки Ивлеевой

Донбасс не надо воспринимать как «прачечную» для участников скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор», это не место, куда нужно отправлять провинившихся, приводит РИА Новости слова актера и общественника Ивана Охлобыстина, сказанные на встрече с молодежью в рамках Всемирного фестиваля в Сириусе.

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