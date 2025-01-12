Заявлениями о 51-м штате США Трамп пытается отвлечь от темы пошлин — Трюдо

Заявлениями о якобы возможном вхождении Канады в состав США Дональд Трамп пытается отвлечь внимание общественности от темы импортных пошлин на канадские товары, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 12 января в интервью телеканалу MSNBC.
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