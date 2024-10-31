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Царьград

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Археологи нашли древний город аль-Натах возрастом 4400 лет в Саудовской Аравии

Археологи нашли древний город аль-Натах возрастом 4400 лет в Саудовской Аравии

Французские археологи обнаружили древний город аль-Натах в оазисе Хайбар, Саудовская Аравия. Найдены жилища, керамика и некрополь.

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