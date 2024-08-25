Байден распорядился поддерживать контакт с Израилем в связи с ударами в Ливане

Президент США Джо Байден распорядился поддерживать контакт с руководством еврейского государства после того, как Израиль утром в воскресенье нанес превентивные удары по целям шиитского движения «Хезболлах» на территории Ливана.
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