BMW i3 M60: каким будет самый спортивный электромобиль новой эпохи BMW

BMW готовит самый эмоциональный автомобиль новой электрической эры. i3 M60 станет флагманом семейства Neue Klasse — быстрым, технологичным и подчеркнуто спортивным седаном, который должен доказать: будущее BMW не обязательно будет тише, спокойнее и рациональнее.
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