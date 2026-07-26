Китай первым в мире проложил суперкабель на 2000 МВт прямо по дну моря

Длина достигает почти 90 кмКитай завершил строительство первой в мире морской линии электропередачи постоянного тока напряжением ±500 кВ, созданной на основе технологии гибкой передачи энергии (VSC-HVDC).
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