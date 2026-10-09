В Калуге Renault столкнулся с мотоциклом, пострадали двое подростков

Пострадали 13-летний водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир. ДТП произошло на улице Телевизионной в Калуге, 50-летний водитель Renault не уступил дорогу.
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