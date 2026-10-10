Президент США отметил, что посоветовал бы Украине найти "нового лидера, который способен заключить сделку"Украине пришло время сменить президента.
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