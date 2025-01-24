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«Москва отвергла ультиматум Трампа»: Названа ключевая для конфликта дата в апреле, враг перешёл в активное наступление на Курщине: Новости СВО, к утру 24.01.25 г.

«Москва отвергла ультиматум Трампа»: Названа ключевая для конфликта дата в апреле, враг перешёл в активное наступление на Курщине: Новости СВО, к утру 24.01.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 24 января 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 24.

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