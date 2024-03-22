Баннеры скорби после теракта в Подмосковье появились на зданиях городов РФ

После теракта в подмосковном Красногорске 22 марта на цифровых баннерах в городах РФ стали появляться слова солидарности в скорби по погибшим и пострадавшим в «Крокус Сити Холле», узнали «Известия» от очевидцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии