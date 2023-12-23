Калашников: человек и автомат

Фото: Музей Калашникова museum-mtk.ru Ровно десять лет назад, 23 декабря 2013 года, не стало Михаила Тимофеевича Калашникова, не просто создателя легендарного автомата АК-47 и другого оружия, но и одного из самых известных в мире наших соотечественников.