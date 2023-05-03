«Интер» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 13:1

В 33-м туре Серии А «Интер» разгромил «Верону» со счетом 6:0. Ранее «Интер» обыграл «Эмполи» (3:0) и «Лацио» (3:1) в чемпионате и одержал победу над «Ювентусом» во втором полуфинальном матче Кубка Италии (1:0).
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