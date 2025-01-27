Советы Европе, прогнозы по СВО и критика Маска: главные заявления Лукашенко на выборах президента Беларуси

США не должны вмешиваться в дела России, заявил Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU 2049 прочтений Вчера Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января посетил избирательный участок в Минске, чтобы отдать свой голос на выборах главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии