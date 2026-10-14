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Царьград

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Главврач нижегородского СПИД-центра обвинен в ущербе на 1 млн рублей

Главврач нижегородского СПИД-центра обвинен в ущербе на 1 млн рублей

Следствие считает, что главврач нижегородского СПИД-центра и бывший депутат Заксобрания Соломон Апоян обеспечил заключение рекламных контрактов с единственным возможным производителем баннеров, ограничив конкуренцию и нанеся ущерб свыше миллиона рублей.

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