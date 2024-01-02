Под Самарой женщина ударом ножа ответила на предложение выйти замуж ударом

Теперь гражданке придется находиться в колонии.Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в органы полиции в Волжском районе обратился мужчина, который сообщил о том, что обнаружил своего отца с ножевым ранением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии