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Царьград

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  • Влад Владимиров
    Похоже, что во франции  остались жить одни потомки Квазимодов... Иначе  не обмельчала б так  там эта тупая несуразна...Франция считает "...
  • Владимир
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  • виктор орлов
    давно надо и Чоп и все переходы разбомбить"Должно быть боль...

Под Самарой женщина ударом ножа ответила на предложение выйти замуж ударом

Под Самарой женщина ударом ножа ответила на предложение выйти замуж ударом

Теперь гражданке придется находиться в колонии.Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в органы полиции в Волжском районе обратился мужчина, который сообщил о том, что обнаружил своего отца с ножевым ранением.

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