Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии