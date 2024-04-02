Daily Mail: Кейт Миддлтон пришлось сообщить о раке из-за утечки

Вышедшая замуж за принца Соединённого Королевства Уильяма Кейт Мидлтон оказалась вынуждена поделится сведениями о том, что она больна раком из-за того, что соответствующая информация была получена журналистами.
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