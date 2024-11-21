В Коми впервые за три года не уменьшилось количество врачей

Общее количество врачей в республике Коми увеличилось на два в текущем году, в то время как в предшествующие несколько лет этот показатель заметно сокращался, заявил депутат Государственного Совета Коми Андрей Климушев, сообщает агентство «БНК».
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