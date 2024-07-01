Голикова раскрыла указ: с июня жизнь неработающих россиян изменится Юлия ЧелкановаСогласно последним заявлениям Татьяны Голиковой, с 1 июня 2024 года неработающие граждане России могут ожидать значительного увеличения размера пенсии по старости.