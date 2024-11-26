Глава Крыма Сергей Аксёнов празднует день рождения

Сергей Валерьевич – настоящий лидер, патриот России, мужественный и принципиальный человек. Его высокий профессионализм, преданность делу, умение быстро и решительно действовать даже в самых тяжелых ситуациях вызывают искреннее уважение.
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