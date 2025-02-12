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Царьград

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Трамп: Путин хочет завершения конфликта на Украине на постоянной основе

Трамп: Путин хочет завершения конфликта на Украине на постоянной основе

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в прекращении огня на Украине в недалёком будущем.Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет мира на постоянной основе, а не заморозки конфликта на Украине.

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