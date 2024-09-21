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Клаэссон о тату с эмблемой ЦСКА в случае 2-й победы в Кубке Гагарина: «Мои татуировки посвящены близким. Пока не готов менять стилистику»

«Мне нравятся татуировки. Я сделал себе «рукав» в 22 года в Стокгольме. Давно ничего нового не делал.

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