Петербургский метрополитен заплатит охранникам электродепо 1,2 млрд

Поезда петербургского метрополитена обслуживают семь электродепо. Здесь проводят профилактику, ремонт, моют вагоны, кроме того, в электродепо «Автово» находится Техническая школа для обучения машинистов, а в «Южном» — музей с коллекцией ретропоездов.
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