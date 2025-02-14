Петербургский метрополитен заплатит охранникам электродепо 1,2 млрд

Поезда петербургского метрополитена обслуживают семь электродепо. Здесь проводят профилактику, ремонт, моют вагоны, кроме того, в электродепо «Автово» находится Техническая школа для обучения машинистов, а в «Южном» — музей с коллекцией ретропоездов.