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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил ретранслятор пункта управления дронов ВСУ

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил ретранслятор пункта управления дронов ВСУ

Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил ретранслятор пункта управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Первомайский в Днепровском лимане.

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