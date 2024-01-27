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Сийярто: у Венгрии противоположные подходы к конфликтам на Украине и в Газе

Сийярто: у Венгрии противоположные подходы к конфликтам на Украине и в Газе

Венгрия считает, что конфликты на Украине и в секторе Газа должны быть завершены как можно скорее, при этом если в первом случае необходимо немедленное прекращение огня, то во втором - победа Израиля над палестинской группировкой ХАМАС.

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