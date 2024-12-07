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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Новое поколение Toyota RAV4 переживет брутальный редизайн

Недавно Toyota начала работать над новым поколением своего популярного кроссовера RAV4. Несмотря на то, что ожидание пятой генерации бестселлера марки немного затянулось, автомобиль все же получит существенные изменения за последние годы.

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