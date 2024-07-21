Вашингтон, 21 июля, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о возможности переговоров с Россией, уже не может справляться с тяжелой ситуации на фронте, также он находится в непонимании от политической неопределенности Вашингтона.