Полянский заявил об ответственности Гутерреша за исполнение соглашения ООН о визах

Особая ответственность за выполнение США обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, которые едут в штаб-квартиру ООН, лежит на генсеке организации Антониу Гутерреше, заявил РИА "Новости" первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.