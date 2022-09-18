Полянский заявил об ответственности Гутерреша за исполнение соглашения ООН о визах

Особая ответственность за выполнение США обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, которые едут в штаб-квартиру ООН, лежит на генсеке организации Антониу Гутерреше, заявил РИА "Новости" первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Особая ответственность за выполнение США обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, которые едут в штаб-квартиру ООН, лежит на генсеке организации Антониу Гутерреше, заявил РИА "Новости" первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Свежие комментарии