Театр абсурда

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Внучка евреев — за внуков нацистов

Внучка евреев — за внуков нацистов

Виктория Нуланд: человек, который сам не понимает, что натворил (Rebelión) Левая испанская газета Rebelión («Восстание») всегда отличалась смелостью высказываемых мыслей, но тут она сама себя превзошла в отходе от западного «мейнстрима».

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