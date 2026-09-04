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Обещал и не сделал. Осипов признал, что не капитализировал Корпорацию развития, Галушка напомнил: «Надо браться»

Обещал и не сделал. Осипов признал, что не капитализировал Корпорацию развития, Галушка напомнил: «Надо браться»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов публично признался в том, что обещание по капитализации Корпорации развития региона он не выполнил.

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