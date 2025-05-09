Владимир Путин поздравил россиян с Великой Победой

Речь президента длилась 10 минут. Metro подобрало ключевые заявления: Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда позволит оболгать подлинных победителей Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы.