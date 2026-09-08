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Контрафронт

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Нигерия: Армия Нигерии при поддержке ВВС Нигерии и Объединенной гражданской оперативной группы...

Нигерия: Армия Нигерии при поддержке ВВС Нигерии и Объединенной гражданской оперативной группы (CJTF) отразила нападение предполагаемых боевиков Исламского государства провинции Западная Африка (ISWAP) на военный объект в Пулке, район местного самоуправления Гвоза (LGA), штат Борно, 7 сентября.

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