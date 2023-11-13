Советник Байдена Салливан признал, что КНР не поставляла оружие в Россию для СВО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению Вашингтона, Китай воздерживается от поставок вооружений России для использования в зоне специальной военной операции (СВО).
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