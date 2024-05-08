Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • igor kim
    Но люди же все же, в отличие от стада баранов, имеют способность умнеть, правда не все.ДИАСПОРА НАНОСИТ ...
  • Meerflieger
    Не истери, Малик, я тебе ответил на твоё же собственное заявление,  "экономист", мля... Ты САМ назвал деньги воздухом...Пару слов об арес...
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    а это лишний раз доказывает, что народ -  это стадо баранов! и захватившие власть крутят- вертят этим стадом как им н...ДИАСПОРА НАНОСИТ ...

"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)

"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)

Преамбула (для солидности): в одной старой компьютерной игре главный антагонист (в лице Малкольма Макдауэлла) произносит: "Well, let's make this interesting!" после чего начинается обострение сюжета.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Много слов вместо нескольких - обе стороны  уже давно (лет 70) готовы, но никогда не применят свои дорогие безделушки ( потому что стоят и будут стоять без дела как пугала на огородах) Сумасшедших около чемоданчиков нет
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10 час.
САША ЛЕПАЕВ
да это слова лучше они так же и остались словами...   пусти свинью за стол она и ноги выложит на стол. так что спуска им нельзя давать держать на поводке. а поводок оборвется значит сразу уничтожить. и больше не о чем с ими говорить.
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7 час.
Александр Салтановский
Опять же &quot;могут быть поражены&quot;, а должно быть &quot;будут поражены&quot;, чтоб не было двоякости толкования, то ли будут поражены, то ли не будут, и знала нагличанка вечно гадящая, что на этот раз ебанём с гарантией!
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7 час.

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