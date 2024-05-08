"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)

ВТ Врам Тавризов Много слов вместо нескольких - обе стороны уже давно (лет 70) готовы, но никогда не применят свои дорогие безделушки ( потому что стоят и будут стоять без дела как пугала на огородах) Сумасшедших около чемоданчиков нет

САША ЛЕПАЕВ да это слова лучше они так же и остались словами... пусти свинью за стол она и ноги выложит на стол. так что спуска им нельзя давать держать на поводке. а поводок оборвется значит сразу уничтожить. и больше не о чем с ими говорить.