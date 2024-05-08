Преамбула (для солидности): в одной старой компьютерной игре главный антагонист (в лице Малкольма Макдауэлла) произносит: "Well, let's make this interesting!" после чего начинается обострение сюжета.
"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Много слов вместо нескольких - обе стороны уже давно (лет 70) готовы, но никогда не применят свои дорогие безделушки ( потому что стоят и будут стоять без дела как пугала на огородах) Сумасшедших около чемоданчиков нет
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10 час.
САША ЛЕПАЕВ
да это слова лучше они так же и остались словами... пусти свинью за стол она и ноги выложит на стол. так что спуска им нельзя давать держать на поводке. а поводок оборвется значит сразу уничтожить. и больше не о чем с ими говорить.
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7 час.
Александр Салтановский
Опять же "могут быть поражены", а должно быть "будут поражены", чтоб не было двоякости толкования, то ли будут поражены, то ли не будут, и знала нагличанка вечно гадящая, что на этот раз ебанём с гарантией!
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7 час.
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