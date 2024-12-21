Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по Тель-Авиву. Судя по второму видео, система ПВО пыталась перехватить ракету, но безуспешно.
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Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по Тель-Авиву. Судя по второму видео, система ПВО пыталась перехватить ракету, но безуспешно.
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